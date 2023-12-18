شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحتفل باليوم العالمي باللغة العربية بطريقة خاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النادي المصري، باليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام، بطريقة مميزة.

وكتب الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك: "نحتفل اليوم باليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق مرور 50 عامًا على إعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة.

النادي المصري يفتخر بكونه النادي الوحيد بين أندية الدوري الممتاز الذي يضع أسماء لاعبيه باللغة العربية تقديرًا واعتزازًا بلغتنا الجميلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته اليوم داخل معسكره بالقاهرة، بعد انتهاء فترة الراحة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي فى اللقاء المقرر له بداية يناير المقبل.

وتغلب النادي المصري على الزمالك بهدف نظيف في مباراة الجولة التاسعة من الدوري، سجله الجزائري غيلاس قناوي لاعب المصري.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثاني فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.