يوروبا ليغ: فينورد-روما الأبرز في ملحق ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - نيون (سويسرا): يلتقي فينورد الهولندي مع روما الإيطالي في قمة ملحق الدور المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في كرة القدم، بموجب قرعة سُحبت الإثنين في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية.

وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة للفريق الهولندي الذي خسر المباراة النهائية لمسابقة كونفرنس ليغ أمام فريق العاصمة الإيطالية 0 1 العام قبل الماضي.

وضمت قرعة الملحق الأندية التي حلت ثالثة في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا وبينها فينورد الذي حل خلف أتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي، والأندية التي حلت وصيفة في مجموعاتها في مسابقة الدوري الأوروبي حيث حل رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو خلف سلافيا براغ التشيكي في المجموعة السابعة.

وتبدو حظوظ ميلان الايطالي، صاحب سبعة ألقاب في المسابقة القارية العريقة، سهلة نسبيا في مواصلة مشواره القاري عندما يلاقي رين الفرنسي.

وخرج ميلان من دوري الابطال بسبب المواجهتين المباشرتين مع باريس سان جرمان الفرنسي.

ويلتقي بنفيكا بطل الدوري البرتغالي مع تولوز الفرنسي في اختبار سهل أيضا، فيما يلعب مواطنه وغريمه التقليدي سبورتينغ مع يونغ بويز السويسري.

أما الممثل الثالث للبرتغال في الملحق سبورتينغ براغا الذي حل ثالثا في دوري الابطال خلف ريال مدريد الاسباني ونابولي الايطالي، فسيلتقي مع قره باغ الاذربيجاني.

وتبرز أيضا قمة شاختار دانييتسك الأوكراني مع مرسيليا الفرنسي، فيما يلعب لنس، وصيف بطل الدوري الفرنسي، مع فرايبورغ الالماني، وغلطة سراي التركي مع سبارتا براغ التشيكي.

وتقام المباريات في 15 شباط/فبراير المقبل ذهاباً، و22 منه إياباً.

وتلحق الفرق الثمانية المؤهلة من الملحق بأبطال المجموعات الثماني في دور المجموعات ليوروبا ليغ وهي وست هام يونايتد الانكليزي (المجموعة الاولى) وبرايتون الانكليزي (الثانية) وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي (الثالثة) وأتالانتا الإيطالي (الرابعة) وليفربول الإنكليزي (الخامسة) وفياريال الإسباني (السادسة) وسلافيا براغ (السابعة) وباير ليفركوزن الألماني (الثامنة).

وتسحب قرعة ثمن النهائي في 23 شباط/فبراير المقبل.

وهنا القرعة:

فينورد الهولندي روما الإيطالي

ميلان الإيطالي رين الفرنسي

لنس الفرنسي فرايبورغ الالماني

يونغ بويز السويسري سبورتينغ البرتغالي

بنفيكا البرتغالي تولوز الفرنسي

براغا البرتغالي قره باغ الاذربيجاني

غلطة سراي التركي سبارتا براغ التشيكي