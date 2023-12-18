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مدرب سيدات برشلونة سيترك منصبه نهاية الموسم

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الرياص - اسماء السيد - مدريد: سيترك مدرب سيدات الإسباني جوناتان خيرالديس منصبه في نهاية الموسم، بعد أن قاد النادي الكاتالوني إلى لقب دوري بطلات أوروبا الموسم الماضي، بحسب ما أعلن فريقه الإثنين.

أشار برشلونة في موقعه الرسمي إلى ان "جوناتان خيرالديس لن يكون مدرّب سيدات برشلونة في نهاية الموسم".

ويشرف خيرالديس (32 عاماً) على تدريب سيدات برشلونة منذ تموز/يوليو 2021، بعد أن كان مساعداً للمدرب السابق لويس كورتيس لمدة سنتين.

أحرز الموسم الماضي لقب دوري بطلات أوروبا على حساب فولفسبورغ الألماني 3 2، ولقب مرتين والكأس السوبر الإسبانية وكأس الملكة.

وقال المدرب في بيان النادي الذي كان يطمح لتجديد عقده سنتين إضافيتين "أبلغت النادي عدم رغبتي بتجديد عقدي، ورغبت بأن يكون لديهم متسعاً من الوقت لتنظيم أنفسهم".

ولم يذكر برشلونة ما هي الوجهة المقبلة لخيرالديس الذي يريد "تغيير الأجواء".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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