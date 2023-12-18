أكرم توفيق بديلا لكوكا.. تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ويواجه الأهلي فريق فلومينينسي بطل إمريكا الجنوبية، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام بالسعودية خلال الفترة الحالية.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفيما يلي تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وفلومينيسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة SSC 1 HD السعودية.