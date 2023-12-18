الاهلي وفلومينيسي.. تعادل سلبي بعد مرور 30 دقيقة في نصف نهائي المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة الاهلي وفلومينيسي البرازيلي بعد مرور نصف ساعة، على أحداث مواجهة نصف نهائي كأس العالم للاندية 2023.
ويلعب الأهلي بتشكيل كالتالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.
خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.
الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.
وجاء تشكيل فلومينينسي البرازيلي كالتالى:
حراسة المرمى: فابيو
الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو
الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو
الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو