كولر: الجماهير سلاح الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي في المونديال

ياسر رشاد - القاهرة - قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم ‏للأندية سوف تكون صعبة على كلا الفريقين، في ظل طموح كل منهما في تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.‏

وأوضح في تصريحاته قبل المباراة أن المواجهة التي تنطلق بعد قليل على استاد الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، سوف تجمع بين فريقين كبيرين، وكل ‏منهما لديه دوافعه لتقديم أفضل ما لديه والمنافسة على اللقب.‏

وأشار إلى أن الأهلي جاهز للمباراة، وأن وجود الجماهير في المدرجات سوف يحفز اللاعبين، ويمنح دوافع كبيرة ‏للفريق.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي‎:

حراسة المرمى: محمد الشناوي‎.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول‎.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور‎.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

‎وعلى دكة ‏البدلاء يجلس كل من:

‎خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي ‏أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس‎