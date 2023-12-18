المقاولون العرب يستأنف تدريباته استعدادا للبنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريباته استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها نهاية الشهر الجاري في الدوري.

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وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، عقب الفوز أمام طلائع الجيش في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم، على ملعب النادي وعقد المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران تحدث فيها عن متطلبات المرحلة الحالية ويعض الأخطاء التي ظهرت في مباراة الطلائع لتداركها في المباريات المقبلة.

كما عقد طلعت محرم جلسة مع الجهاز المعاون لوضع خطة الإعداد خلال المرحلة الحالية واجتمع مع الدكتور أيمن زين طبيب الفريق للوقوف على حالة كافة المصابين في الفريق.