معتمد جمال يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق التديبات الجماعية للأبيض على ملعب ستاد ١١ نوفمبر استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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وشهدت الجلسة تحفيز المدير الفني للاعبين وشرح أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية لبطولة الكونفدرالية.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أنجولا مساء أمس الأحد، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

