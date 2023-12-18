اخبار الرياضه

الأهلي وفلومينينسي.. انطلاق صافرة أحداث مباراة نصف نهائي المونديال

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ لحظات صافرة مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية التى تقام على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية ، بين الأهلي ونظيره فلومينينسي البرازيلي.

ويلعب الأهلي بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

وجاء تشكيل فلومينينسي البرازيلي كالتالى:

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو

الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو

 موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

وتقام مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم الإثنين 18 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويتأهل الفريق الفائز من لقاء الاهلى وفلومينيسي لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي الانجليزي وأوراوا رد دايموندز الياباني في الجولة النهائية لكأس العالم للأندية 2023.

وتذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر مجموعة قنوات SSC السعودية هي التي حصلت على حقوق بثمونديال 2023.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا