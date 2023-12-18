معتمد جمال يتحدث عن غيابات الزمالك قبل مواجهة ساجرادا

تحدث معتمد جمال، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، عن غيابات فريقه قبل مواجهة ساجرادا، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب الزمالك ضد ساجرادا، يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي، إن فريقه يمتلك 9 نقاط في رصيده بالمجموعة، وجاء إلى أنجولا لتحقيق الفوز وتأكيد التأهل لدور الثمانية.

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وأوضح مدرب الزمالك، أن مواجهة ساجرادا صعبة على الفريقين، ويتمنى أن يحالف الفريق التوفيق في اللقاء وتحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط وحسم التأهل.

واستكمل معتمد جمال:”محمود علاء يعاني من إصابة في انكل القدم وهو ما أبعده عن لقاء بطل أنجولا، كما أن الجهاز الفني لن يتسرع في عودة الونش للمباريات، والثنائي إضافة كبيرة لتشكيل الفريق ولكن نثق بشدة في المجموعة الحالية لتقديم مباراة جيدة”.

واختتم مدرب الزمالك:”لدينا غيابات مهمة بسبب الإصابات ولكن نثق في اللاعبين المتواجدين، وحققنا الفوز على ساجرادا في لقاء الذهاب ولكن لقاء الغد لن يكون سهلاً ونسعى للفوز من أجل حسم التأهل “.