الاهلي يتعادل مع فلومينينسي في شوط أول مثير بـ كأس العالم للأندية

حسم التعادل السلبي أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب الاهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية.

ويخوض الاهلي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي بعد الفوز الذي حققه في المواجهة الماضية أمام الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ودخل الاهلي مباراته أمام فلومينينسي بضغط هجومي، أسفر عن عدة محاولات هجومية ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

وشهدت الدقيقة 5، تسديدة خطيرة من بيرسي تاو تصطدم بالدفاع وتعلو عارضة فلومينينسي، وفي الدقيقة 10 شهدت تسديدة خطيرة من أرياس تصطدم بقائم محمد الشناوي.

وكاد محمد عبد المنعم، أن يفتتح التسجيل لـ الاهلي، برأسية في الدقيقة 19، ولكن أبعدها حارس فلومينينسي.

وفي الدقيقة 30، شهدت تمريرة خطيرة من حسين الشحات تمر من أمام كهربا داخل منطقة جزاء الفريق البرازيلي.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 36، سدد كهربا رأسية تصدى لها الحارس وارتدت الكرة لـ بيرسي تاو، الذي سددها أعلى المرمى.