خبير تحكيمي: الاهلي يستحق ركلة جزاء أمام فلومينينسي في الشوط الأول

أكد ياسر محمود، الحكم الدولي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، يستحق ركلة جزاء أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية.

ويلعب الاهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، اليوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، في المملكة العربية السعودية.

ويخوض الاهلي مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام فلومينينسي بعد الفوز الذي حققه في المواجهة الماضية أمام الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وكشف ياسر محمود، في تصريحات خاصة لـ “كورة 365″، مدى أحقية الاهلي في ركلة جزاء خلال الدقيقة 6 من زمن الشوط الأول أمام فلومينينسي.

وقال ياسر محمود، إن الاهلي يستحق ركلة جزاء في الدقيقة السادسة لم يحتسبها الحكم.

وأوضح أن مدافع فلومينينسي البرازيلي، قام بدفع كهربا من ظهره وهي إعاقه لمهاجم الاهلي، وكان يجب أن يتم احتساب ركلة جزاء.