عمر جابر يتحدث عن مباراة ساجرادا ويكشف موقف زيزو

كشف عمر جابر لاعب نادي الزمالك، تطورات إصابة أحمد سيد زيزو، وموقفه من خوض مباراة ساجرادا الأنجولي، والمقرر لها الأربعاء المقبل في كأس الكونفدرالية.

وقال عمر جابر في تصريحاته للمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة ضد ساجرادا:” خسرنا أخر مباراة في الدوري أمام المصري البورسعيدي ومواجهة الأربعاء مهمة جداً”.

وأضاف:” يجب أن نحقق الفوز فيها لحسم التأهل، وسنواجه فريق جيد وسنبذل قصارى جهدنا في اللقاء، إدارة النادي وفرت لنا طائرة خاصة سهلت الأمور على الفريق ، ومباراة ساجرادا المقبلة مهمة للفريق وللجمهور ونتطلع لتحقيق الفوز في اللقاء وحسم التأهل “.

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وأضاف عن إصابته وإصابة زيزو:” تعرضت لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المصري، والجهاز الطبي يقوم بمجهود كبير معي ومع أحمد مصطفى “زيزو” لتجهيزنا للقاء بطل أنجولا “.

واختتم عمر جابر:” كنا نتمنى تحقيق الفوز أمام المصري ولكن التوفيق لم يحالفنا، والجميع حزين بسبب الخسارة ولكننا أغلقنا هذه الصفحة وتركيزنا حاليا على الفوز في لقاء ساجرادا”.