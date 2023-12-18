رئيس برشلونة يحسم مستقبل تشافي.. ويؤكد: نخطط لضم بديل جافي

حسم خوان لابورتا، رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، مصير تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضح لابورتا في تصريحات لوكالة EFE: “ثقتنا في تشافي كاملة، فهو مدرب عظيم ويتمتع بكونه شخصًا مرنًا يحمي لاعبيه، وأقول له لديك كل ثقتنا وتستحقها”.

وتابع رئيس برشلونة: “نستهدف التعاقد مع لاعب خط وسط جديد من أجل تعويض جافي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم”.

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وأضاف: “وأعتقد أيضًا حتى الصيف المقبل يمكننا الحصول على اللعب المالي النظيف، بعد سلسلة من العمليات التي قمنا بها”.

واستكمل لابورتا: “أتمنى أن يتمكن فيتور روكي من من تحقيق ذلك، وديكو أخبرني أن لديه هدف وسيساعدنا”.

واسترسل: “ألقي اللوم على الإصابات الطويلة للثنائي بيدري ودي يونج، لأنهما كانا يجعلان الفريق يسيطر على الكرة، وذلك ما أثر على المستوى مقارنة بالموسم الماضي، والآن من خلال استعادة الثنائي، نحن نستعيد المستوى، وطريقة لعبنا أصبحت واضحة مرة أخرى”.

واختتم رئيس البرسا: “تربطنا علاقة قوية مع مينديز وكيل اللاعبين، وناديي مانشستر سيتي وأتليتكو مدريد، ونتطلع أن تنتهي المفاوضات بشكل ناجح، ويتم شراء كانسيلو وجواو فيليكس نهائيًا، أعتقد أن ضم الثنائي سيرضي جميع الأطراف”.