كهربا يضيع فرصة هدف مؤكد لـ الاهلي أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

اضاع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاهلي فرصة هدف مؤكد للمارد الأحمر أمام فلومينينسي بـ كأس العالم للأندية.

يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) مباراة الاهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كاد محمود كهربا أن يفتتح التسجيل لـ الاهلي في الدقيقة 35، من كرة رأسة بعد عرضية رائعة من حسين الشحات ولكن نجح حارس الفريق البرازيلي في التصدي لها.

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ولا يزال التعادل السلبي يسيطر على المباراة التي تجمع بين الفريقين الآن على ستاد الجوهرة المشعة.

وبدأ المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

فيما بدأ فلومينينسي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانتوس.

الدفاع: جوجا – نينو – فليبي ميلو – مارسيلو.

الوسط: أندريه – مارتينيلي – جانزو.

الهجوم: أرياس – كينو – جيرمان كانو.