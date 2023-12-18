كينو ومارسيلو يقودان فلومينينسي أمام الأهلي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أعلن فيرناندو دينيز، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي فلومينينسي البرازيلي، عن تشكيل مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتأهل الأهلي على حساب الاتحاد السعودي إلى نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع بطل أمريكا الجنوبية بملعب "الجوهرة المشعة" في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشارك الثنائي البرازيلي مارسيلو وكينو جناح بيراميدز السابق ضد الأهلي، في هذه المواجهة الحاسمة.

وإليكم تشكيل فلومينينسي أمام الأهلي:

حراسة المرمى: فابيو ديفيسون لوبيز.

خط الدفاع: مارسيلو، نينو، فيليبي ميلو، صامويل إكزافي.

وسط الملعب: أندريه تريندادي، ماتيوس مارتينيلي.

وسط الملعب الهجومي: جون آرياس، جانسو، كينو.

الهجوم: جيرمان كانو.

ويصعد الفائز من هذه المواجهة إلى نهائي كأس العالم للأندية، منتظرًا الفائز من مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني، التي ستقام غدًا الثلاثاء.