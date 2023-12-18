"الأهلي أم فلومينينسي".. نجم مانشستر سيتي يختار منافس نهائي كأس العالم للأندية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

اختار برناردو سيلفا، لاعب فريق مانشستر سيتي الفريق الذي يفضل مواجهته في نهائي كأس العالم للأندية، حال فوز السيتي على أوروبا الياباني غدًأ الثلاثاء.

وقال "سيلفا"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أنه شاهدت نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، ويفضل مواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي في نهائي المؤنديال، لأن كرة القدم البرازيلية لها خصوصية ومميزة للغاية.

وأوضح أنه ليس هناك وقت للإرهاق والكسل، نحن متحمسون للمنافسة في كأس العالم، هذه أول مرة نتأهل إلى النهائي القاري، ولم يفز أي فريق من المنافسين بهذا اللقب، لذلك نريد تحقيق هذا الإنجاز، ولكن علينا مواجهة أوراوا أولًا.

وأضاف أن السيسي حضر إلى السعودية من أجل تقديم مستوى عال والمنافسة بقوة على تحقيق لقب كأس العالم، ولا شيء يدعو للتفكير سوى الفوز على أوراوا ريدز، مشيرًا إلى أن النتائج السلبية لن تؤثر علينا في كأس العالم.

ويخوض مانشستر سيتي نصف نهائي كأس العالم للأندية، المُقام حاليًا في المملكة العربية السعودية، غدًا الثلاثاء، أوراوا الياباني.