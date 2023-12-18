شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفوز والملحمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير ومحبي النادي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة إتمام الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية، والتي شهدت ملحمة وطنية عبر فيها الشعب عن نفسه ودعمه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نتطلع جميعاً مع سيادته إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية وتأسيس الجمهورية الجديدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد المقيدين فى قاعدة البيانات 67032437 حضر منهم 44777668 ناخبا بنسبة مشاركة 66.8%.

وعدد الأصوات الصحيحة 44288636 صوتا بنسى 98.9% وعدد الأصوات الباطلة 489307 صوتا بنسبة 1.1%.

وحصل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 39702451 صوتا بنسبة 89.6%، وحصل محمد فريد زهران 1776952 بنسبة 4% وحصل حازم عمر 1986352 بنسبة 4.5% وحصل عبد السند يمامة 822606 بنسبة 1.9%.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من اليوم التالى على انتهاء ولايته الحالية.