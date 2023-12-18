شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عبد الكريم يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ أسامة عبد الكريم، مدرب حراس منتخب مصر الأولمبى السابق، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي شهدت مشاركة شعبية تاريخية.

وقال أسامة عبد الكريم، "أهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة لتكميلية مسيرة التعمير وبناء مصر الحديثة".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى عن أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة بنسبة 66.8%.