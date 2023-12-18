شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عابد: المشاركات العالمية لمنتخبات الكرة الطائرة تتوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حسن عابد المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة بأداء ونتائج بعثة منتخب الناشئين للكرة الطائرة المشارك حالياً في البطولة الأفريقية المقامة بمدينة مصراته الليبية.

وقال حسن عابد، فى تصريحات إعلامية، إن منتخب مصر حقق نتائج مميزة، وقدم أداء رائعا، ووصل للنهائى دون هزيمة، ولم يخسر أى شوط على مدار منافسات البطولة، وتأهل للنهائى، وحجز أيضا مقعدا في بطولة كأس العالم القادمة.

وأضاف عابد، إن صعود منتخب الناشئين لبطولة كأس العالم ومن قبله منتخب الناشئات الفائز مؤخراً بالبطولة الأفريقية والمتأهل لكأس العالم، وأيضا منتخب الرجال الفائز بالبطولة الأفريقية والمتأهل لدورة الألعاب الاولمبية المقبلة يؤكد نجاح وسياسة مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر بعدما وضع مجلس الإدارة خطة طويلة الاجل تم خلالها تجهيز كافة المنتخبات بشكل قوى، وتمت الاستعانة بأفضل مدربين لقيادة المنتخبات، مما ساهم في تحقيق هذه النتائج المشرفة لكافة المنتخبات الوطنية على صعيد الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات.

ونجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة في التأهل لنهائي بطولة أفريقيا، وذلك بعدما حقق الفوز على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/0 في نصف نهائي البطولة التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/20

25/20

25/10

وبهذا ينجح المنتخب الوطني في التأهل إلى بطولة العالم 2024 حيث يصعد للبطولة العالمية أصحاب أول 3 مراكز بالبطولة القارية.

وينتظر المنتخب الوطني في المباراة النهائية الفائز من مواجهة تونس وليبيا التي تقام بعد قليل في نصف النهائي الآخر.

فيما ينافس منتخب الكاميرون على الميدالية البرونزية مع الخاسر من مواجهة نصف النهائي التي تقام في الساعة السادسة مساءً.

وتقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع غدًا الثلاثاء.

وتضم بعثة مصر كلًا من: الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتشمل قائمة منتخب الناشئين تحت 17 عام كلًا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.