شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، المُقامة حالياً فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي تجمعهما باستاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين، واختفت فترة "جس النبض" سريعاً وأنطلق كهربا بهجمة خطرة وتدخل دفاع الفريق البرازيلي بهجمة خطرة تعاطف فيها القائم مع الأهلي في الدقيقة التاسعة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات فى الهجوم.

ويتواجد كل من خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس على دكة البدلاء.

فيما جاء تشكيل فلومينينسي كالتالي: فابيو - صامويل كزافييه – فيليبي ميلو – نينو – مارسيلو، أندريه – مارتينيلي – جانزو - جون أرياس – جيرمان كانو – كينو.

ويُدير مباراة الليلة الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، والذى يُعرف برجل النهائيات والمواعيد الكبرى، بعدما أدار نهائيى كأس العالم 2022 ودوري أبطال أوروبا 2023.

وتفوقت فرق البرازيل على الأهلي خلال أربع مواجهات، بينما تفوق الأهلي في مواجهة واحدة كانت مع بالميراس في 2021، وكانت في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما تعادل الفريقان خلال المباراة بدون أهداف، وتفوق الأهلي 3-2بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالميدالية البرونزية، وكانت هذه المرة الأولى التي تبتعد فيها أندية أمريكا الجنوبية عن منصات التتويج بالميداليات خلال تاريخ مشاركتها بالبطولة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعدما تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، أحرز للأهلي علي معلول من ضربة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، وأحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء سددها كريم بنزيما.

ويشارك الأهلي في البطولة للمرة التاسعة في تاريخ البطولة التي تقام للمرة العشرين، وهو ثاني أكثر أندية العالم مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي متصدر القائمة بإحدى عشرة مشاركة، ولعب الأهلي ثلاث وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في البطولة يليه أوكلاند سيتي بثماني عشرة مباراة.

وخلال مشاركاته الثمانية السابقة وصل الأهلي للدور نصف النهائي خمس مرات، حقق في ثلاث منها 2006، 2021، 2022 المركز الثالث وفاز بالميدالية البرونزية، وفي 2012، وفبراير 2023 احتل المركز الرابع، وهو الفريق الوحيد من خارج أوروبا، الذي صعد لمنصات التتويج بالميداليات ثلاث مرات، بعد فوزه بالميدالية البرونزية في نسخ 2006، 2021، 2022، كما أنه الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية والذي وصل لنصف النهائي 3 مرات متتالية نسخ 2020، 2021، 2022.