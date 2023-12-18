شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر: هدفنا الفوز أمام ساجرادا وتعويض الجماهير عن الخسارة من المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن رحلة سفر الفريق إلى أنجولا كانت شاقة واستغرقت 7 ساعات تقريبا، وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ساجرادا الأنجولي: "خسرنا آخر مباراة في الدوري أمام المصري البورسعيدي ومواجهة الأربعاء مهمة جداً، ويجب أن نحقق الفوز فيها لحسم التأهل، وسنواجه فريقا جيدا وسنبذل قصارى جهدنا في اللقاء".

وأضاف عمر جابر: "إدارة النادي وفرت لنا طائرة خاصة سهلت الأمور على الفريق، ومباراة ساجرادا المقبلة مهمة للفريق وللجمهور ونتطلع لتحقيق الفوز في اللقاء وحسم التأهل".

وتابع: "تعرضت لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة المصري، والجهاز الطبي يقوم بمجهود كبير معي ومع أحمد مصطفى "زيزو" لتجهيزنا للقاء بطل أنجولا".

واختتم عمر جابر حديثه قائلا: "كنا نتمنى تحقيق الفوز أمام المصري ولكن التوفيق لم يحالفنا، والجميع حزين بسبب الخسارة، ولكننا أغلقنا هذه الصفحة وتركيزنا حاليا على الفوز في لقاء ساجرادا".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.