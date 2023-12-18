شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يجتمع بلاعبى الزمالك فى ملعب 11 نوفمبر استعدادا لساجرادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الأبيض قبل انطلاق التديبات الجماعية للأبيض على ملعب استاد 11 نوفمبر استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الجلسة تحفيز المدير الفني للاعبين وشرح أهمية اللقاء وضرورة تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الثمانية لبطولة الكونفدرالية.

وحرص حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري الثنائي التونسي المحترف بصفوف فريق الزمالك، على تبادل التحية مع لاعبي الترجي التونسي قبل انطلاق المران الجماعي، وتصادف موعد المران الجماعي لفريق الزمالك عقب انتهاء التدريبات الجماعية لفريق الترجي التونسي على ملعب 11 نوفمبر استعداداً للقاء بترو أتليتكو الأنجولي.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أنجولا مساء أمس الأحد، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم "أوباما".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من: أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.