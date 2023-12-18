شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. ضغط من الأهلي وفلومينينسي يفرض التعادل السلبي في مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، المُقامة حالياً فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي تجمعهما باستاد الملك عبد الله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة السعودية والنتيجة ما زالت التعادل السلبي.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين، واختفت فترة "جس النبض" سريعاً وانطلق كهربا بهجمة خطرة وتدخل دفاع الفريق البرازيلي بهجمة خطرة تعاطف فيها القائم مع الأهلي في الدقيقة التاسعة. نشط أداء الفريقين وأهدر بيرسي تاو فرصة مُحققة للأهلي، ثم أهدر الأحمر فرصة مُزدوجة من ركنية علي معلول وصلت إلى عبد المنعم وكهربا لكن تدخل الدفاع البرازيلي ويُنقذ الموقف ، قبل أن يتعاطف القائم مرة ثانية مع الأهلي ويتصدى لتسديدة صاروخية من جون أرياس. رد الأهلي بأكثر من هجمة ومرر الشحات كرة عرضية من ناحية اليمين لكن كهربا لم يتوقعها لتمر من أمامه.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات فى الهجوم.

ويتواجد كل من: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأليو ديانج وحمزة علاء وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس على دكة البدلاء.

فيما جاء تشكيل فلومينينسي كالتالي: فابيو - صامويل كزافييه – فيليبي ميلو – نينو – مارسيلو - أندريه – مارتينيلي – جانزو - جون أرياس – جيرمان كانو – كينو.

ويُدير مباراة الليلة الحكم البولندي شيمون مارتشينياك، والذى يُعرف برجل النهائيات والمواعيد الكبرى، بعدما أدار نهائيى كأس العالم 2022 ودوري أبطال أوروبا 2023.

وتفوقت فرق البرازيل على الأهلي خلال أربع مواجهات، بينما تفوق الأهلي في مواجهة واحدة كانت مع بالميراس في 2021، وكانت في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما تعادل الفريقان خلال المباراة بدون أهداف، وتفوق الأهلي 3-2بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالميدالية البرونزية، وكانت هذه المرة الأولى التي تبتعد فيها أندية أمريكا الجنوبية عن منصات التتويج بالميداليات خلال تاريخ مشاركتها بالبطولة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعدما تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، أحرز للأهلي علي معلول من ضربة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، وأحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء سددها كريم بنزيما.