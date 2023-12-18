شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يفوز على إنتركلوب فى قبل نهائى البطولة الأفريقية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي سبورتنج على فريق interclub الأنجولي بنتيجة 100-74 فى إطار الدور قبل النهائي من بطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وظهرت لاعبات الفريق خلال المباراة بأداء متميز ونجحوا فى فرض سيطرتهم الكاملة خاصة في الفترة الثالثة والرابعة، حيث حاول الفريق الأنجولي خلال الفترة الأولى والثانية في تضييق فارق النقاط، ونجح في التعادل أكثر من مرة خلال الفترة الأولى والثانية، ولكن خلال الفترة الثالثة والرابعة نجح لاعبات سبورتنج في توسيع الفارق وإنهاء طموحات لاعبات الفريق الأنجولي مبكرا ليحسم لاعبات سبورتنج البطاقة الثانية للمباراة النهائية.

وجاءت نتائج الفترات على النحو التالي:

الفترة الأولى: 23-16 Sporting

الفترة الثانية: 53-36 Sporting

الفترة الثالثة: 82-53 Sporting

الفترة الرابعة: 100-74 Sporting

ويلتقي غدا سبورتنج مع فريق KPA الكيني الساعة السادسة مساء في نهائى البطولة.