شكرا لقرائتكم خبر «شقح الجزيرة» تظفر بسيف الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنافس هادي العمور المركز الأول في شوط سيف الملك بمنقية «شقح الجزيرة»، بعد منافسات الشقح، فيما جاءت «الزعيمات» ثانيا لمالكها موسى الموسى، بعد جولات متعددة في المنافسة بين المنقيتين.

ونالت منقية «الخالديات» لمالكها سعد السبيعي المركز الثالث، وحصلت منقية «مشرقات الشقح» لمالكها سيف الشلوي على المركز الرابع، وحققت منقية «الناصرات» لمالكها محمد الشهري المركز الخامس، وجاءت في المركز السادس منقية «مفرقات» لمالكها ظافر العريدي، وسابعا «مرهقات الشقح» لمالكها صعيب العتيبي، وثامنا «زعيمات الشقح» لمالكها حامد العنزي، وتاسعا «فيصليات الجزيرة» لمالكها فيصل العتيبي، وعاشرا المنقية «مشرقات الشقح» لمالكها سيف الشلوي.

واستعرضت المنافسات اليوم، 500 متن من فرديات الشقح شارك بها 10 متنافسين.

ودخلت عبر بوابة ريمات اليوم الفرديات المشاركة في شوط فرديات الدق للون الوضح والشعل والصفر، فيما تم مفاريد البكار للون الوضح والشعل والصفر، على أن تستعرض أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور اليوم.

يذكر أن فعاليات المهرجان تتضمن مسابقات في أكثر من 320 شوطا تنافسيا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط «المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات»، فردي وجمل.