الهلال أول ناد سعودي يتأهل لمونديال 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل أولى النسخ الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية، والمُقررة إقامتها صيف 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.
وجرت العادة أن تقام بطولة كأس العالم للأندية سنويا، بمشاركة الأندية أبطال القارات، إضافة إلى ناد ممثل للدولة المُضيفة، لكن (فيفا) قرر - خلال وقت سابق - أن يتغير نظام المسابقة، لتُجرى بمشاركة 32 فريقا كل 4 أعوام، مع تحديد الولايات المتحدة كدولة مُستضيفة للنسخة الأولى.
وذكر (فيفا) أن بطولة كأس العالم للأندية «الولايات المتحدة 2025» ستُقام خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.
وذكر (فيفا) أن الأندية المُتوجة بمسابقات دوري الأبطال في القارات المختلفة ما عدا أوقيانوسيا، خلال الفترة بين 2021 و2024 ستتأهل مباشرة إلى كأس العالم للأندية، فيما سيتم تحديد باقي الأندية المشاركة عبر تصنيفات قارية مُتفق عليها.
كيف تتأهل بقية الأندية؟
- حسب التصنيف القاري
- الهلال
- أوراوا
- بطل آسيا النسخة الحالية
- أعلى ناد بالتصنيف
- 4 مقاعد لأندية أفريقيا.
- 4 مقاعد لأندية أمريكا الشمالية.
- 1 مقعد لأوقيانوسيا.
- 1 مقعد لمستضيف البطولة.
- 12 مقعد لأندية أوروبا.
- 6 مقاعد لأندية أمريكا الجنوبية.
- 4 مقاعد لأندية آسيا.
- الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز الياباني من آسيا.
- مونتيري وكلوب ليون المكسيكيَين، وسياتل ساوندرز الأمريكي من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.
- بطل أوروبا النسخة الحالية.
- بطل آسيا النسخة الحالية.
- تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان، وريال مدريد الإسباني من أوروبا.
- الثلاثي البرازيلي: بالميراس، وفلامنغو، وفلومينينسي من أمريكا الجنوبية.
- الأهلي المصري والوداد الرياضي المغربي من أفريقيا.
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