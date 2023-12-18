فيلومينينسي يتقدم على الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيلومنينسي على نظيره الأهلي بهدف التقدم في المباراة التي تُلعب خلال الوقت الحالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

حصل فريق فيلومنينسي على ركلة جزاء أمام الأهلي، بعدما احتسب حكم المباراة مارتشينياك، ركلة الجزاء بعد تدخل جناح الأهلي بيرسي تاو في ركلة جزاء بعد تدخله على مارسيلو، الظهير الأيسر لفيلومينينسي، في منطقة الـ 18.

وأحرز الهدف الأول للفريق البرازيلي عن طريق جون اَرياس في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث كانت هناك سيطرة متبادلة بين الأهلي وفلومينينسي، حيث استحوذ المارد الأحمر على الكرة في العشر دقائق الأولى، بينما تراجع ليسيطر على ما تبقى من الشوط، فيما اعتمد لاعبي الأهلي على الهجمات المرتدة المعاكسة.

بينما أهدر لاعبي المارد الأحمر فرص خطيرة على مرمى الفريق البرازيلي، حيث أهدر حسين الشحات فرصة مؤكدة للتهديف، بينما أضاع زميله محمود كهربا انفراد بالمرمى.

ومن المقرر أن يلتقي المنتصر من مواجهة الأهلي وفلومينينسي المنتصر من موقعة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، والتي ستنطلق في الثامنة من مساء الغد الثلاثاء.