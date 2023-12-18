أحمد سليمان ورامي نصوحي يحضران مران الزمالك إستعداداً لساجرادا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أحمد سليمان ورامي نصوحي وأحمد خالد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور المران الأساسي للفريق الأول لكرة القدم استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام ثلاثي أعضاء مجلس إدارة الزمالك بتحفيز اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران، وتوجيه بعض الرسائل السريعة قبل المباراة المهمة للأبيض أمام ساجرادا الأنجولي.

واستعاد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ذكرياته في ملعب ١١ نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا قبل انطلاق المران الجماعي لفريق الزمالك.

وكان سليمان ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠١٠ والتي أقيمت في أنجولا.

وكان الزمالك تلقى إخطاراً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بخوض الزمالك لتدريبه الأساسي اليوم الاثنين بدلاً من غداً الثلاثاء في ظل انشغال الملعب باستضافة لقاء بترو أتلتيكو والترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى أنجولا مساء أمس الأحد، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - حاتم سكر - أحمد زكي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويترأس البعثة رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرافق البعثة كل من أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، وأحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.