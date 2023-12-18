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الأهلي وفلومينينسي.. تأخر الأحمر بهدف بعد مرور 75 دقيقة بمونديال الأندية

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ياسر رشاد - القاهرة - مرت 75 دقيقة على أحداث مباراة الاهلى وفلومينينسي البرازيلي بتقدم الاخير بهدف دون رد على ملعب الجوهرة بنصف نهائي كأس العالم للاندية 2023 التى تقام فى .

وأحرز الهدف الأول للفريق البرازيلي عن طريق جون اَرياس في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

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ويلعب الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.
خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.
الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

بينما يلعب فلومينينسي المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: فابيو
الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو
الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو 
الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو

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