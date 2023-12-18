الأهلي وفلومينينسي.. تأخر الأحمر بهدف بعد مرور 75 دقيقة بمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - مرت 75 دقيقة على أحداث مباراة الاهلى وفلومينينسي البرازيلي بتقدم الاخير بهدف دون رد على ملعب الجوهرة بنصف نهائي كأس العالم للاندية 2023 التى تقام فى السعودية.

وأحرز الهدف الأول للفريق البرازيلي عن طريق جون اَرياس في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

ويلعب الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

بينما يلعب فلومينينسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو

الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو