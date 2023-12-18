الأهلي وفلومينينسي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره فلومينينسي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، في البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وشهد الشوط الأول سيطرة متابدلة بين الأهلي وفلومينينسي، حيث استحوذ المارد الأحمر على الكرة في العشر دقائق الأولى، بينما تراجع ليسيطر على ما تبقى من الشوط، فيما اعتمد لاعبي الأهلي على الهجمات المرتدة المعاكسة.

وأضاع لاعبي الأهلي فرص خطيرة على مرمى الفريق البرازيلي، حيث أهدر حسين الشحات فرصة مؤكدة للتهديف، بينما أضاع زميله محمود كهربا إنفراد بالمرمى.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مواجهة الأهلي وفلومينينسي المنتصر من موقعة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، والتي ستنطلق في الثامنة من مساء الغد الثلاثاء.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

بينما بدأ فلومينينسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو

الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو