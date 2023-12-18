الأهلي وفلومينينسي.. انطلاق صافرة احداث الشوط الثاني بنصف نهائي مونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صافرة احداث الشوط الثاني الذى يجمع الاهلي وفلومينينسي البرازيلي فى المباراة التى تجمع الفريقين بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للاندية 2023 التى تقام بالمملكة العربية السعودية.

وحسم التعادل السلبي مجريات المنعطف الاول بين الفريق الأحمر ونظيره البرازيلي بتبادل الهجمات بين الفريقين لكن دون ترجمة الى اهداف تهز الشباك.



وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

بينما بدأ فلومينينسي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: صامويل كزافييه، فيليبي ميلو، نينو، مارسيلو

الوسط: أندريه، مارتنيلي، جانزو

الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو