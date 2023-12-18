تامر بدوي: كولر يثق في ثلاثي الأهلي الهجومي للفوز على فلومينينسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قال تامر بدوي، المحلل الرياضي، إن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، لديه ثقة كبيرة في الثلاثي الهجومي بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا، ويضع عليهم رهان كبير من أجل تحقيق الفوز.

ويلعب الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، والمقامة في السعودية.

وأضاف "بدوي"، خلال الاستوديو التحليلي في قناة الرياضية السعودية، اليوم الإثنين، إن مارسيل كولر كان "مذاكر" اتحاد جدة جيدًا، وقدر يستغل سرعات الثلاثي الهجومي، لكن الفريق كان ضعيف في مواجهة الركلات الركنية وهذا ما ظهر في هدف اتحاد جدة الذي جاء من ركلة ركنية نفذها جوتا وسجلها كريم بنزيما.

وأضاف أن الأهلي لديه ثغرة دفاعية ظهرت كثيرًا في مباريات سابقة أثناء تنفيذ الركلات الركنية، ويجب على كولر الحذر من فلومينينسي الذي قد يستغل هذه الثغرة.