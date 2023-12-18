معتمد جمال: جئنا إلى أنجولا للفوز.. وواثق في جميع اللاعبين



محمد اسماعيل - القاهرة - أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه يمتلك 9 نقاط في رصيده بالمجموعة، وجاء إلى أنجولا لتحقيق الفوز وتأكيد التأهل لدور الثمانية.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، بعد غدا الأربعاء، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مواجهة ساجرادا صعبة على الفريقين، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في اللقاء ونحقق الفوز لحصد الثلاث نقاط وحسم التأهل".

وتابع معتمد جمال:"محمود علاء يعاني من إصابة في أنكل القدم وهو ما أبعده عن لقاء بطل أنجولا، كما أن الجهاز الفني لن يتسرع في عودة الونش للمباريات، والثنائي إضافة كبيرة لتشكيل الفريق ولكن نثق بشدة في المجموعة الحالية لتقديم مباراة جيدة".

وأتم تصريحاته:"لدينا غيابات مهمة بسبب الإصابات ولكن نثق في اللاعبين المتواجدين، وحققنا الفوز على ساجرادا في لقاء الذهاب ولكن لقاء الغد لن يكون سهلاً ونسعى للفوز من أجل حسم التأهل".