الأهلي يخسر من فلومينينسي البرازيلي ويلعب على المركز الثالث بمونديال الأندية



محمد اسماعيل - القاهرة - خسر الفريق الأول من نظيره فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية على ملعب الجوهرة.

جاءت المباراة جيدة المستوى من جانب الفريق الأحمر خاصة في الشوط الأول الذي أضاع لاعبوه العديد من الأهداف.

وفي الشوط الثاني نشط فريق فلومينينسي البرازيلي بشكل قوي، خاصة من الناحية الهجومية ونجح في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، عن طريق اللاعب جون أرياس.

واضاف فلومينيسي الهدف الثاني في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب جون كينيدي من تسديدة قوية.

وبهذه النتيجة، يلعب النادي الأهلي على المركز الثالث في البطولة، منتظرا الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي ونظيره أوراوا الياباني.