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فوز الأهلى والزمالك فى عاشر جولات دورى سيدات الكرة الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، لقاءات قوية بالجولة العاشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024، وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الأهلى على وادى دجلة بنتيجة 3/0 صعيد المجموعة الأولى.

 

بينما شهدت المجموعة الثانية  فوز كل من: الزمالك على الزهور بنفس النتيجة 3/0. 

 

وشهدت الجولة التاسعة فوز كل من الصيد على الشمس 3/1، والأهلى على أصحاب الجياد 3/0، ووادى دجلة على الاتحاد السكندرى 3/0. 

 

بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من سموحة على  المقاولون 3/1، والزمالك على هليوبوليس 3/0، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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