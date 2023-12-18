شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى عاشر جولات دورى سيدات الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الإثنين، لقاءات قوية بالجولة العاشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023/2024، وشهدت هذه الجولة فوز كل من: الأهلى على وادى دجلة بنتيجة 3/0 صعيد المجموعة الأولى.

بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من: الزمالك على الزهور بنفس النتيجة 3/0.

وشهدت الجولة التاسعة فوز كل من الصيد على الشمس 3/1، والأهلى على أصحاب الجياد 3/0، ووادى دجلة على الاتحاد السكندرى 3/0.

بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كل من سموحة على المقاولون 3/1، والزمالك على هليوبوليس 3/0، فيما تأجل لقاء 6 أكتوبر مع الطيران.