شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 18 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 18 / 12 / 2023، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها تمسك روى فيتوريا بانضمام اللاعبين المحترفين يوم 3 يناير المقبل استعدادا لأمم أفريقيا، بجانب اعلان عقوبات رابطة الأندية بشأن الأحداث التى شهدتها الجولة الأخيرة بالدورى المصرى.

فيتوريا يتمسك بانضمام المحترفين للمنتخب 3 يناير استعداداً لأمم أفريقيا

تمسك روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، بانضمام جميع اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة فى الموعد المحدد، وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، التى تنص على السماح للاعبين المحترفين بالانضمام إلى منتخباتهم قبل البطولات المجمعة بـ14 يوماً.

المصري يترقب العروض الشتوية لمروان حمدى بعد خروجه من حسابات النادى

يترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين خلال شهر ديسمبرالجاري، وواصل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على التصنيف العالمي. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، استعداداً للقاء ساجرادا المقرر له مساء الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. شهدت مباريات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للمدارس، المقامة حاليا فى مصر، مشاركة أصغر حكم فى أفريقيا حيث يبلغ من العمر 14 عاما وهو زكريا الغيفي من ليبيا.

أعلنت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم عقوبات الجولة التاسعة من عمر مسابقة دوري Nile.

450 ألف دولار وناديان.. تفاصيل إيقاف قيد الزمالك بسبب سامسون

شهدت الساعات الماضية مطالبة نادى كاراكاس الفنزويلي بباقى مستحقاته لدى نادى الزمالك، والخاصة بانتقال سامسون أكينولا إلى الفارس الأبيض، والتي تسببت فى إيقاف قيد الزمالك خلال الفترة الماضية. قدم النادي الأهلي التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه فى الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ونشر الأهلي تنهنئة عبر منصاته الرسمية، قال فيها: "الأهلي يُهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب المصري الغالية.. كل التمنيات لسيادته بدوام التوفيق لقيادة البلاد للمزيد من التقدم والازدهار". واصل القناة انتصاراته محققا الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما باستاد هيئة قناة السويس فى مستهل مباريات الجولة الثالثة عشرة بدورى القسم الثانى أ "دورى المحترفين" رافعا رصيده إلى 20 نقطة ويتقدم خطوة فى جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لافيينا عند 22 نقطة وييتعد رويدا رويدا عن الصدارة. جمال علام: الفوز الكاسح للرئيس السيسي تأكيد على ثقة الشعب فى قيادته السياسية أكد جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على 39 مليوناً 702 ألف صوت فى الانتخابات الرئاسية أكبر دليل على ثقة الشعب المصري فى سيادته لقيادة الدولة المصرية لولاية ثالثة، مهنئاً الرئيس بالفوز الكاسح برئاسة جمهورية مصر العربية لفترة رئاسية جديدة.

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة صن داونز الجنوب أفريقي فى إطار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.