الأهلي يخسر من فلومينينسي البرازيلي بثنائية في نصف نهائي مونديال الأندية

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القاهرة - سامية سيد - خسر الأهلي من فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الإثنين، باستاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة السعودية فى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وأدار مباراة الليلة الحكم البولندي شيمون مارتشينياك

بهذه النتيجة ينتظر الأهلي الخاسر من مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني للعب معه الجمعة المقبل لتحديد المركز الثالث والرابع في البطولة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات فى الهجوم.

فيما جاء تشكيل فلومينينسي ، كالتالي ، فابيو ، صامويل كزافييه – فيليبي ميلو – نينو – مارسيلو، أندريه – مارتينيلي – جانزو_ جون أرياس – جيرمان كانو – كينو

وتفوقت فرق البرازيل على الأهلي خلال أربع مواجهات، بينما تفوق الأهلي في مواجهة واحدة كانت مع بالميراس في 2021، وكانت في مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، بعدما تعادل الفريقان خلال المباراة بدون أهداف، وتفوق الأهلي 3-2بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، وفاز بالميدالية البرونزية، وكانت هذه المرة الأولى التي تبتعد فيها أندية أمريكا الجنوبية عن منصات التتويج بالميداليات خلال تاريخ مشاركتها بالبطولة.

وصعد الأهلي للدور نصف النهائي بعدما تخطي اتحاد جدة السعودي بنتيجة 3-1، أحرز للأهلي علي معلول من ضربة جزاء وحسين الشحات وإمام عاشور، وأحرز كريم بنزيما هدف اتحاد جدة، وتصدى محمد الشناوي لضربة جزاء سددها كريم بنزيما.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني مُغايرة تماماً لأحداث الشوط الأول حيث بدأ الفريق البرازيلي الشوط بهجوم متتالي وهدد مرمى الأهلي أكثر من مرة قبل أن تُتاح فرصة خطرة لكهربا لكن الأخير سددها ضعيفة في يد الحارس البرازيلي

تراجع أداء الأهلي بشكل لافت للنظر وحصل مارسيلو على ركلة جزاء في الدقيقة 67 من بيرسي تاو سجل منها جون أرياس في الدقيقة 71 بعدها نال محمد عبد المنعم بطاقة صفراء .

قاد الأهلي هجمة مرتدة وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي بعدما أنفرد بمرمى الفريق البرازيلي وسددها بعيداً في يد الحارس البرازيلي.

وطلب لاعبي الأهلي بركلة جزاء بعد عرقلة الشحات في منطقة جزاء فلومينينسي لكن الحكم رفض ، وشارك أفشة وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر بدلاً من بيرسي تاو وأكرم توفيق وكهربا.

حاول الأهلي العودة للمباراة لكن آفة إهدار الفرص واجهت الأهلي وسجل الفريق البرازيلي الهدف الثاني من هجمة مرتدة عن طريق جون كينيدي في الدقيقة 90 وشارك ربيعة وعمرو السولية بدلاً من أمام عاشور ومروان عطية وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات أهلاوية للعودة للمباراة مع هجوم مرتد شرس من الفريق البرازيلي لينتهي اللقاء بفوز الأخير بثنائية نظيفة.