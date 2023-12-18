شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وعمر جابر ينتظمان فى تدريب الزمالك بأنجولا وتعليمات خاصة لثلاثى الوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، بعد تعافيهما من الإصابات التي تعرضا لها خلال الفترة الأخيرة، وكان عمر جابر يعاني من إصابة بشد في العضلة الضامة في حين كان يشكو "زيزو" من إصابة بكدمة في القدم.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية، شهدت تنفيذ العديد من الأفكار الفنية والجمل الخططية، وظهر جميع اللاعبين بصورة جيدة.

ومنح معتمد جمال المدير الفني تعليمات خاصة لثلاثي الوسط عمرو السيسي ومحمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا، وركز معتمد جمال على شرح بعض الأفكار الفنية والجمل التكتيكية للثلاثي من أجل تنفيذها خلال المران الجماعي للأبيض.

وخاض لاعبو الفريق فقرة فنية خاصة في نهاية المران الأساسي شهدت التركيز على التعامل الأمثل مع الكرات العرضية من وضع الثبات والحركة، بجانب التصويب من داخل وخارج منطقة الجزاء. وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت أنجولا مساء أمس الأحد، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي.

ويتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.