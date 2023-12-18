شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 18/ 12/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الإثنين، الموافق 18/ 12/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: مجلس الزمالك يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفوز والملحمة الوطنية، وزيزو وعمر جابر ينتظمان فى تدريب الزمالك بأنجولا وتعليمات خاصة لثلاثى الوسط.

مجلس الزمالك يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بالفوز والملحمة الوطنية

يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير ومحبي النادي، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري بمناسبة إتمام الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية، والتي شهدت ملحمة وطنية عبر فيها الشعب عن نفسه ودعمه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نتطلع جميعاً مع سيادته إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية وتأسيس الجمهورية الجديدة.

زيزو أغلى لاعب فى الزمالك بـ5 ملايين يورو قبل مواجهة ساجرادا بالكونفدرالية

يستعد فريق الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل بأنجولا.

زيزو وعمر جابر ينتظمان فى تدريب الزمالك بأنجولا وتعليمات خاصة لثلاثى الوسط

انتظم عمر جابر وأحمد مصطفى "زيزو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

رفع المعدل البدنى لاعبى الزمالك قبل مواجهة ساجرادا تحت أنظار أعضاء المجلس

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية القوية خلال المران الأساسي الذي أقيم على ملعب 11 نوفمبر، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقرر لها الأربعاء المقبل، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

معتمد جمال: مواجهة ساجرادا صعبة على الفريقين وحضرنا لأنجولا لتحقيق الفوز

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن فريقه يمتلك 9 نقاط في رصيده بالمجموعة، وجاء إلى أنجولا لتحقيق الفوز وتأكيد التأهل لدور الثمانية.

عمر جابر: هدفنا الفوز أمام ساجرادا وتعويض الجماهير عن الخسارة من المصرى

أكد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن رحلة سفر الفريق إلى أنجولا كانت شاقة واستغرقت 7 ساعات تقريبا، وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل لقاء ساجرادا الأنجولي: "خسرنا آخر مباراة في الدوري أمام المصري البورسعيدي ومواجهة الأربعاء مهمة جداً، ويجب أن نحقق الفوز فيها لحسم التأهل، وسنواجه فريقا جيدا وسنبذل قصارى جهدنا في اللقاء".

معتمد جمال يجتمع بلاعبى الزمالك فى ملعب 11 نوفمبر استعدادا لساجرادا