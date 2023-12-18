128 يوما تكشف نجومية نكودو في روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 128 يوما تسلل الكاميروني الدولي جورج نكودو، لاعب خط وسط فريق ضمك، إلى نافذة نجوم دوري روشن السعودي، بعد أن سلطت الأضواء على نجوم آخرين ملؤوا الدنيا ضجيجا برحيلهم إلى الدوري السعودي وأصبحوا هم الأعلى صيتا وسمعة، تقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتلاه الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي نيمار ديسلفا، والإنجليزي جوردان هندرسون، والجزائري رياض محرز.

وبدأ محترف ضمك في لفت الأنظار عقب هدفيه في مرمى فريق الاتحاد في الجولة الـ 16 من منافسات الدوري التي قربته من منافسه هداف الدوري حتى الآن مهاجم فريق النصر كريستيانو رونالدو بـ (16 هدفا) ومهاجم فريق الهلال الصربي ميتروفيتش (16 هدفا)، حيث نجح جورج نكودو في أن يكون ثالث هدفي الدوري بـ (14 هدفا) بعد أن أضاف هدفيه الأخيرين في مرمى حارس فريق الاتحاد غروهي في مواجهة الفريق بأبها والتي انتهت لمصلحة ضمك (3/1)، إضافة لهدفه الأخير في الجولة الماضية أمام الرائد والذي حسم المباراة لمصلحة ضمك.

واستطاعت العين الخبيرة في نادي ضمك من التقاط اللاعب في فترة انتقالات الصيف الماضي بقيادة رئيس النادي خالد بن مشعط والتوقيع معه بعقد احترافي لمدة موسمين، قادما من بشكتاش التركي.

كمحطة احترافية سابعة في مشوار الكاميروني نكودو، حيث سبق أن تنقل بين أندية توتنهام الإنجليزي، بشكتاش التركي، نانت الفرنسي، موناكو الفرنسي، بيرنلي الإنجليزي، مارسيليا الفرنسي.

وفي الموسم الماضي، شارك نكودو البالغ من العمر «28 عاما» في 22 مباراة مع فريقه التركي في مسابقتي الدوري والكأس، وسجل خلالهما 5 أهداف، وصنع هدفا.

يذكر أن نكودو تبلغ قيمته السوقية 3.30 ملايين يورو طبقا لموقع «ترانسفير ماركت».

إيتو نقله للكاميرون

وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لجورج كيفين نكودو الجناح السابق الذي مثل المنتخبات الفرنسية السنية، بالانتقال لتمثيل المنتخب الكاميروني الأول.

ولعب نكودو في صفوف مارسيليا الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي قبل الانتقال إلى بشكتاش التركي.

ولم يسبق لنكودو تمثيل المنتخب الفرنسي الأول، وبالتالي بموجب لوائح الفيفا بإمكانه الانتقال لتمثيل المنتخب الكاميروني، حيث ترجع جذور عائلته إلى هناك.

وتقدم الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة الأسطورة صامويل إيتو بطلب إلى الفيفا للاستعانة بخدمات نكودو.

وقرر مدرب المنتخب الكاميروني ريجوبرت سونج استدعاء نكودو، للقائمة الأولية لمنتخب الأسود، استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

مسيرة جورج نكودو:

بدأ مسيرته في فرنسا في عام 2013 مع نانت، واستمر معه حتى 2015.

لعب موسما واحدا في مارسيليا.

وصل إلى توتنهام في أغسطس 2016 وعمره لم يتجاوز الـ 22 عاما، قادما من مارسيليا مقابل 10 ملايين و600 ألف جنيه إسترليني.

شارك النادي الفرنسي في 22 لقاء، ونجح في تسجيل 5 أهداف.

أشترى مارسيليا، عقد نكودو من نادي نانت الفرنسي مقابل 1.2 مليون يورو.

أعير إلى بيرنلي في الموسم الماضي.

مثل المنتخبات السنية الفرنسية: