أخضر الدراجات يتوج بكأس العـرب

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- بواسطة أيمن الوشواش - توج المنتخب السعودي للدراجات فئة «ناشئين» بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق «الرياض 2023»، التي تستضيفها مدينة الرياض حتى الـ 23 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 10 دول. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج المنتخب السعودي للدراجات فئة «ناشئين» بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق «الرياض 2023»، التي تستضيفها مدينة الرياض حتى الـ 23 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 10 دول. وجاء تتويج الأخضر بعد تحقيقه زمن 41:21:43 دقيقة في سباق فرق ضد الساعة، تلاه بالمركز الثاني والميدالية الفضية المنتخب الجزائري بزمن 41:41:27 دقيقة، وبالمركز الثالث والميدالية البرونزية المنتخب العراقي بزمن 43:38:09 دقائق. وفي منافسات «الكبار» حقق المنتخب المغربي كأس المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 1:12:41,46 ساعة، والمنتخب الإماراتي الميدالية الفضية بزمن 1:13:12,13 ساعة، والجزائر الميدالية البرونزية بزمن 1:15:50,11 ساعة.

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