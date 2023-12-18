ترينكاو: رونالدو يتفوق على ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، لاعب برشلونة السابق، عن أوجه التشابه والاختلاف بين الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال ترينكاو، الذي لعب رفقة الثنائي، في تصريح لموقع «بيتانو» «كريستيانو وميسي يتمتعان بعقلية (الفوز بأي ثمن)، مع أن البرتغالي أكثر تطلبا بعض الشيء».

وفاز الثنائي السوبر ستار بـ13 كرة ذهبية (8 لميسي و5 لرونالدو)، إضافة إلى عدد لا يحصى من الجوائز التي تم جمعها مع الأندية والمنتخبين.

وأضاف ترينكاو «أصبح الثنائي ضمن العظماء على مر العصور، من خلال توقع الأفضل من نفسيهما ومن زملائهما، لقد كانا يتطلعان دائما إلى أن يكونا قدوة يحتذى بها، مع وضع أعلى المعايير، لكنهما لا يخشيان رفع زملائهما في الفريق إذا شعرا أن المستويات الجماعية تنخفض».

وختم ترينكاو الذي عمل مع ميسي في برشلونة ورونالدو بالمنتخب البرتغالي «كلاهما متطلب للغاية.

ربما يبدو كريستيانو أكثر تطلبا بعض الشيء، لكن كلاهما يريد الفوز بأي ثمن».

تستمر المعركة بين «صاروخ ماديرا» والبرغوث، في وقت ينتظر أن تجمع بينهما الرقصة الأخيرة كرويا، عندما يلتقي فريقيهما النصر السعودي وإنتر ميامي يوم 1 فبراير2024 في مباراة تندرج ضمن فعاليات موسم الرياض.