البرتغالي مورينيو لا يفكر في الأندية السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، الأندية السعودية المهتمة بالتعاقد معه في الفترة المقبلة، برغبة جديدة بخصوص مستقبله.

وكان اسم مورينيو قد ارتبط بالانتقال إلى أحد الأندية السعودية والتدريب في دوري روشن بعد نهاية عقده مع «ذئاب روما» في صيف 2024، وفق ما كشف عنه العديد من التقارير الإعلامية.

لكن جوزيه مورينيو كشف عن رغبته في الاستمرار مع نادي العاصمة الإيطالية في الموسم القادم بعدما ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا أنه يتطلع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والإنجازات مع هذا الفريق.

وقال مدرب تشيلسي وريال مدريد سابقا بعد سقوط روما أمام بولونيا بثنائية في الدوري الإيطالي الأحد «أريد الاستمرار في التدريب هنا.

في ظل القيود المفروضة علينا من اللعب المالي النظيف، نحتاج إلى التفكير في الاستثمار في الناشئين ذوي الإمكانات بدلا من اللاعبين الذين تم تأسيسهم بالفعل وليست لديهم أي إمكانية للتطور».

كما أكد مورينيو أن الرحيل عن روما سيكون صعبا للغاية، مشيرا إلى أنه في حال حدوث ذلك، فلن يكون من ناحيته.

وقال المدرب البالغ من العمر 60 عاما «لم أتحدث إلى مالك النادي، لكنني أريد الاستمرار في تدريب روما.

المشجعون فريدون.

الانفصال سيكون صعبا لي.

وإذا حدث الانفصال فلن يكون قراري».