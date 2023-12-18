مانشستر سيتي يسعى لتجاوز أزماته أمام أوراوا بكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأزمات متعددة قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في السعودية.
ويرغب الفريق السماوي في استعادة اتزانه خلال مشاركته في مونديال الأندية، عندما يستهل مشاركته في المسابقة بمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم، في الدور قبل النهائي للبطولة على ملعب (الجوهرة المشعة).
ويشارك سيتي في مونديال الأندية للمرة الأولى، بعد إنجازه التاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى على حساب إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.
مفاجأة مدوية
تضم قائمة الإصابات أيضا الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، الذي يتعافى من إصابة عضلية، بينما يغيب مواطنه كيفن دي بروين منذ سبتمبر الماضي بعد إجراء عملية جراحية.
ويعلق المدير الفني لمانشستر سيتي آمالا على سجله التاريخي في كأس العالم للأندية، إذ فاز باللقب 3 مرات مع برشلونة الإسباني في 2009 و2011 وبايرن ميونخ في 2013، بعدما حقق 6 انتصارات متتالية.
في المقابل، يأمل الفريق الياباني في استغلال محنة بطل أوروبا لتحقيق مفاجأة مدوية على الأراضي السعودية، وهو ما أكده أليكس شالك لاعب أوراوا وصاحب هدف الفوز على ليون.
وقال شالك «مواجهة مانشستر سيتي حلم آخر أصبح حقيقة، سنحاول أن نصعب الأمور عليهم، وبالتأكيد سنقاتل وسنرى ما سيحدث».
وأكد المهاجم الهولندي أن فريقه جاهز لمواجهة مانشستر سيتي، متما حديثه «لدينا فكرة عن كيفية مواجهة النجوم الكبار، لقد قدمنا أداء جيدا في مباراة ودية أمام باريس سان جيرمان في الصيف الماضي».
قبل المواجهة
- يرغب الفريق السماوي في استعادة اتزانه خلال مشاركته في مونديال الأندية.
- يشارك الفريق الياباني، للمرة الثالثة، في البطولة بعد ظهور سابق في نسختي 2007 و2017.
- بلغ الفريق الياباني المربع الذهبي عقب فوزه 1/ صفر على كلوب ليون المكسيكي.
- اكتفى لاعبو المدرب الإسباني جوارديولا، بتحقيق فوز وحيد في آخر 6 جولات من الدوري الإنجليزي.
- تراجع حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الثلاثة الأخيرة، للمركز الرابع في جدول الترتيب بعد مرور 17 جولة.
- يعاني مانشستر سيتي أزمة دفاعية خانقة، إذ خرج الفريق بشباك نظيفة في 5 مباريات فقط من أصل 21 مباراة منذ بداية الموسم الجاري.
- تصدر الفريق الإنجليزي مجموعته في دوري أبطال أوروبا محققا العلامة الكاملة (18 نقطة) بعد 6 انتصارات متتالية.
- أقر جوارديولا بأن فريقه يعاني أيضا مشكلة ذهنية بسبب استقبال الأهداف في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مما كلفه خسارة كثير من النقاط هذا الموسم.
- كثرة الإصابات في صفوف مانشستر سيتي، إذ غاب هدافه النرويجي إيرلينج هالاند عن آخر 3 مباريات في مختلف المسابقات.
- يأمل الفريق الياباني في استغلال محنة بطل أوروبا لتحقيق مفاجأة مدوية على الأراضي السعودية.
- أزمات تلاحق السيتي
- يحط مانشستر سيتي رحاله في جدة وهو يعاني أزمات عدة، فنية وبدنية ورقمية، إذ تراجعت نتائج الفريق بشدة في الفترة الأخيرة. واكتفى لاعبو المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا، المرشح لجائزة الأفضل في العالم لـ2023 ضمن جوائز (ذا بيست) المقدمة من (فيفا)، بتحقيق فوز وحيد في آخر 6 جولات من الدوري الإنجليزي مقابل خسارة أمام أستون فيلا، و4 تعادلات مع تشيلسي وليفربول وتوتنهام، وأخيرا كريستال بالاس. وتمتد أزمات مانشستر سيتي قبل كأس العالم للأندية لكثرة الإصابات في صفوف الفريق، إذ غاب هدافه النرويجي إيرلينج هالاند عن آخر 3 مباريات في مختلف المسابقات. وأثار جوارديولا الشكوك حول قدرة هالاند على المشاركة، إذ قال: «أتمنى أن يلحق بالفريق في مباراته الأولى بمونديال الأندية».
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