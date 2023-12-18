مانشستر سيتي يسعى لتجاوز أزماته أمام أوراوا بكأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يمر فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بأزمات متعددة قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في السعودية.

ويرغب الفريق السماوي في استعادة اتزانه خلال مشاركته في مونديال الأندية، عندما يستهل مشاركته في المسابقة بمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم، في الدور قبل النهائي للبطولة على ملعب (الجوهرة المشعة).

ويشارك سيتي في مونديال الأندية للمرة الأولى، بعد إنجازه التاريخي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى على حساب إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

مفاجأة مدوية

تضم قائمة الإصابات أيضا الجناح البلجيكي جيريمي دوكو، الذي يتعافى من إصابة عضلية، بينما يغيب مواطنه كيفن دي بروين منذ سبتمبر الماضي بعد إجراء عملية جراحية.

ويعلق المدير الفني لمانشستر سيتي آمالا على سجله التاريخي في كأس العالم للأندية، إذ فاز باللقب 3 مرات مع برشلونة الإسباني في 2009 و2011 وبايرن ميونخ في 2013، بعدما حقق 6 انتصارات متتالية.

في المقابل، يأمل الفريق الياباني في استغلال محنة بطل أوروبا لتحقيق مفاجأة مدوية على الأراضي السعودية، وهو ما أكده أليكس شالك لاعب أوراوا وصاحب هدف الفوز على ليون.

وقال شالك «مواجهة مانشستر سيتي حلم آخر أصبح حقيقة، سنحاول أن نصعب الأمور عليهم، وبالتأكيد سنقاتل وسنرى ما سيحدث».

وأكد المهاجم الهولندي أن فريقه جاهز لمواجهة مانشستر سيتي، متما حديثه «لدينا فكرة عن كيفية مواجهة النجوم الكبار، لقد قدمنا أداء جيدا في مباراة ودية أمام باريس سان جيرمان في الصيف الماضي».

قبل المواجهة