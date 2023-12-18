6 أندية عربية تبحث عن طوق نجاة بدوري أبطال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبحث 6 أندية عربية عن الخروج من نفق المعاناة مع انطلاق منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتنطلق منافسات تلك الجولة اليوم (الثلاثاء) في غياب الأهلي المصري (حامل اللقب)، الذي يشارك حاليا في بطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية، وهو ما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لتأجيل مباراته مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة.

المجموعة المعقدة

يعاني بيراميدز المصري، ونواذيبو الموريتاني، في المجموعة الأولي المعقدة بحثا عن التأهل لدور الثمانية بالبطولة.

بينما يسعي الوداد البيضاوي المغربي لتدارك موقفه الصعب، إذ يحتل المركز الثالث بالمجموعة الثانية بعد رحيل مدربه عادل رمزي لسوء النتائج.

وتواجه 3 أندية عربية مأزقا صعبا في المجموعة الثالثة التي يتصدرها بيترو أتليتكو الأنجولي بـ7 نقاط، إذ يحتل الترجي التونسي المركز الثاني بـ4 نقاط، بفارق نقطة أمام الهلال السوداني والنجم الساحلي، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وتقام اليوم 6 مباريات، هي: مازيمبي الكونغولي الديمقراطي مع نواذيبو، وبيراميدز مع صن داونز الجنوب أفريقي في المجموعة الأولي، وسيمبا التنزاني مع الوداد، وأسيك ميموزا الإيفواري مع جوانينج جالاكسي البتسواني في المجوعة الثالثة، وبيترو أتليكو مع الترجي، والهلال مع النجم الساحلي في المجموعة الثالثة. فيما ستقام مباراة يانج أفريكانز التنزاني مع ميدياما الغاني بالمجموعة الرابعة غدا الأربعاء.

فض لوغاريتمات

يستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، بحثا عن فض لوغاريتمات المجموعة الأولي التي يتساوى كل فرقها بـ4 نقاط، بينما منحت نسب التهديف صن داونز المركز الأول، ويليه مازيمبي، ثم نواذيبو الموريتاني، وأخيرا بيراميدز.

ويستعيد بيراميدز جهود البوركيني بلاتي توريه الذي غاب عن مواجهة بلدية المحلة بالدوري المصري بسبب الإيقاف، بينما لا يزال لاعبه إبراهيم عادل يخضع لبرنامج تأهيلي، فيما تعرض حارسه أحمد الشناوي للإصابة في مران الفريق الرئيس ليغيب 3 أسابيع علي الأقل.

كما يفتقد بيراميدز، أيضا، خدمات رمضان صبحي في اللقاء، الذي ما زال يعاني الإصابة، التي أبعدته عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.

عقوبات مالية

كانت إدارة بيراميدز قررت توقيع عقوبات مالية علي اللاعبين، عقب تعادلهم مع بلدية المحلة في المباراة الأخيرة لهم بالدوري المصري 2 - 2، إذ فقد الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على لقب المسابقة المحلية. ويسعي بيراميدز إلى استغلال عامل الأرض في تحقيق فوز يمنحه 3 نقاط جديدة تقربه خطوة في المجموعة الصعبة، بينما يريد صن داونز استمرار رحلته نحو بلوغ دور الثمانية في البطولة، ليواصل تفوقه القاري بعد أن حصد لقب النسخة الأولي لبطولة الدوري الأفريقي.

وفي المجموعة الثانية، يبحث الوداد البيضاوي عن تدارك موقفه الصعب حين يحل ضيفا علي سيبما، بينما يواجه أسيك ضيفه جوانينج جالاكسي، ويتصدر أسيك المجموعة بـ7 نقاط، ويعني فوزه على جالاكسي الحصول على بطاقة العبور للأدوار الإقصائية.

تراجع النتائج

يوجد الوداد، وصيف النسخة الأخيرة للبطولة، في المركز الثالث بـ3 نقاط فقط. فيما يحل سيمبا في المركز الأخير بنقطتين فقط.

ويعاني الوداد من تراجع النتائج لدرجة أنه وجه الشكر لمدربه عادل رمزي، وتعاقد مع المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي من جديد.

وفي المجموعة الثالثة، سيكون الترجي على موعد مع مباراة قوية حين يحل ضيفا علي بيترو أتليتكو، بينما سيكون هناك لقاء عربي في المجموعة ذاتها بين الهلال والنجم الساحلي.

ويتصدر بيترو أتليتكو ترتيب المجموعة بـ7 نقاط، وحال الفوز سيكون قد حجز مقعده هو الآخر في دور الثمانية، بينما يليه الترجي بـ4 نقاط، وهو ما يجعل الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية) مطالبا بالخروج بنتيجة إيجابية في المباراة.

وسيحاول الهلال والنجم الساحلي إنعاش آمالهما في الصعود لمرحلة خروج المغلوب بالبطولة، وهو ما يدفعهما لبذل مزيد من الجهد أملا في حصد النقاط الثلاث.