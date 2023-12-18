سخرية فان دايك تثير أزمة مع يونايتد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد قائد فريق ليفربول فيرجيل فان دايك أنه لم يقصد التقليل من شأن مانشستر يونايتد، أو الحديث بعجرفة وغرور عن مبالغة المنافس في أسلوبه الدفاعي بعد مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تصريحات فان دايك أثارت غضب روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق عندما قال المدافع الهولندي أن فريقا واحدا فقط لعب من أجل الفوز.

وقال كين «إن تصريحات فان دايك غير محترمة ومتعجرفة» مضيفا يحتاج أن يذكر نفسه بأنه يلعب لفريق (ليفربول) فاز بلقب الدوري مرة واحدة بعد غياب 30 عاما».

ورد نجم ليفربول «أحب روي كين، وإذا قال ذلك فلا بأس، أقدر رد فعله لأنه كان لاعبا في مانشستر يونايتد لكنني قلت ما شعرت به ولم أقصد الغرور أو الغطرسة على الإطلاق».

وأضاف فان دايك «كل من شاهد المباراة لاحظ ما قلته، لقد أهدرنا العديد من الفرص ولم نسجل، هذا أمر محبط».