شكرا لقرائتكم خبر إصابة ألابا في الركبة تبعده عن الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح النمساوي ديفيد ألابا أحدث لاعب في فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة، قد تتسبب في غيابه لنهاية الموسم، وربما غيابه عن بطولة أمم أوروبا يورو 2024.

وأصيب ألابا في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه 4 / 1 على فياريال الأحد وتم استبداله.

وذكر ريال مدريد في وقت متأخر الأحد «عقب الفحوص التي خضع لها لاعبنا ديفيد ألابا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة».

وأصبح ألابا ثالث لاعب في ريال مدريد يتعرض لمثل هذه الإصابة والتي دائما ما تؤدي لغياب المصاب لستة أشهر.

اللاعبان الآخران هما تيبو كورتوا، حارس المرمى، وإدير ميليتاو، كما يفتقد الريال أيضا لجهود أردا جولير وداني كارفاخال وإدواردو كامافينجا، وفينيسيوس جونيور وفيرلان ميندي بسبب الإصابة.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال «حزينون للغاية لأنه لاعب آخر سنفتقده.

لم يسبق لي من قبل أن يصاب ثلاثة لاعبين من فريقي بالرباط الصليبي خلال ثلاثة أشهر».