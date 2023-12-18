الامارات | 30 لاعباً بعمر الـ 16 تزخر بهم قوائم أندية دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تزخر قوائم أندية دوري «أدنوك» للمحترفين لكرة القدم في الموسم الحالي 2023 - 2024 بمواهب واعدة، جاء معظمها من أكاديميات وفرق المراحل السنية، من مواطنين ومقيمين ومواليد، إذ قامت الأندية بقيد 30 لاعباً بعمر 16 سنة في سجلاتها الرسمية في رابطة المحترفين.

وكشفت سجلات الرابطة عن قيام 10 من أصل الأندية الـ14 المنافسة على لقب دوري «أدنوك» للمحترفين في نسخته الحالية، بقيد لاعبين شبان بعمر 16 عاماً، ضمن قوائم لاعبيها في الرابطة، في قائمة تصدرها فريق الوحدة بقيده 14 لاعباً من هذه الفئة العمرية، مقابل قيد أربعة لاعبين في قائمة شباب الأهلي، وثلاثة لبني ياس، ولاعبين لكل من ناديي الإمارات وحتا، ولاعب واحد تم قيده في قوائم أندية اتحاد كلباء، والجزيرة، والشارقة، والوصل، وعجمان.

وينشط الوحدة، المستحوذ على 48% من إجمالي لاعبي أندية دوري المحترفين الذين تم قيدهم بعمر الـ16 ربيعاً، بدفعه لمواهبه الصاعدة، لاكتساب الخبرات والمشاركة في المباريات بمختلف المسابقات، منهم المهاجم سعود النقبي، الذي يعد الأكثر وجوداً بين زملائه على أرضية الملعب، وحصوله على مدار مشاركاته في خمس مباريات بمختلف المسابقات على دقائق لعب تبلغ 303 دقائق، يقابلها حصول زميله مبارك طارق على فرصة المشاركة في مناسبتين، و77 دقيقة لعب، واقتصار المشاركة من المصري عبدالرحمن حنفي (فئة المواليد)، وعبدالله بشار، على 16 دقيقة لكل منهما على أرضية الملعب.

وفي نادي الوصل، ورغم اقتصار تسجيله في هذه الفئة العمرية على لاعبين فقط، لفت لاعب خط الوسط محمد العبيدلي الأنظار، على الرغم من أنه وُجد في أربع مباريات، بمجموع 99 دقيقة لعب فقط.

بدوره، منح نادي الإمارات ثقته للاعبه الشاب المدافع حمد محمد (16 ربيعاً)، والدفع به للحصول على 233 دقيقة لعب، في المشاركة بثلاث مباريات، كما يبرز ضمن هذه الفئة العمرية مدافع نادي حتا ناصر الكعبي، الذي منحه «الإعصار» فرصة المشاركة في مباراتين، والحصول على 180 دقيقة لعب.

مسفر: حالة صحية تؤكد العمل الجاد للأكاديميات

أكد المدرب الوطني، الدكتور عبدالله مسفر، أن الفكر الاحترافي السائد في أكبر الدوريات العالية، يعتمد بصورة أساسية على قدرة الأكاديميات وفرق المراحل السنية على رفد فرق الصف الأول بالعناصر الموهوبة.

وقال مسفر لـ«الإمارات اليوم» إن «وجد مواهب بعمر 16 ربيعاً في قوائم أندية دوري أدنوك للمحترفين، يمثل حالة صحية، في القدرة على استمرارية رفد فرق الصف الأول بالزاد البشري من العناصر الموهوبة، خصوصاً أن الفكر الاحترافي السائد حالياً في أكبر الدوريات العالمية، يتجه إلى خفض معدلات أعمار اللاعبين، والاستناد على تقديم المواهب القادرة على تشكيل الإضافة لفرق الصف الأول، أو استثمارها لاحقاً على صعيد صفقات تعود على النادي بعوائد مالية محترمة».

وأوضح: «توجه نادي الوحدة في الموسم الحالي لقيد 14 من عناصر الموهوبة بسن 16 ربيعاً، في قوائم الفريق الأول، يعكس العمل الجاد لأكاديمية النادي، في تخريج لاعبين مواطنين من المواهب، وهو ما لمسناه أيضاً خلال الفترة الماضية على صعيد نادي الجزيرة، الذي صعّد العديد من مواهب النادي على صعيدي الكم والنوع إلى الفريق الأول».

وأشار مسفر إلى أن حصول لاعبين بسن الـ16 ربيعاً على فرص المشاركة في المباريات، له مردود إيجابي على الفريق في المستقبل القريب، إلا أنه يبقى رهينة لتوجس إدارة النادي وحتى فكر بعض المدربين، من التعرض لأخطاء جراء قلة الخبرة».

10. أندية من أصل الأندية الـ14 المنافسة على لقب دوري المحترفين، تضم قوائمها لاعبين شباناً بعمر 16 عاماً.