إمام عاشور: لم نكن موفقين أمام فلومينينسي.. ونسعى للفوز بالبرونزية

ياسر رشاد - القاهرة - عبر إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، عن حزنه للخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بهدفين دون رد، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي بذلوا جهدًا كبيرًا خلال اللقاء، ولكن لم يحالفهم التوفيق لتحقيق الفوز.

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وقال عاشور عقب المباراة إن الفريق لم يقصر في شيء، ولعب بشكل جيد خاصة في الشوط الأول وقدم اللاعبون كل ما لديهم، ولكن لم يحالفنا التوفيق، كما أن التوفيق حال دون ترجمة الفرص التي لاحت إلى أهداف.

تابع إمام عاشور قائلًا: «كنا نتمنى التأهل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ النادي ولكن لم نكن موفقين.. الآن سنركز بقوة على المباراة المقبلة لكي ننجح في الفوز بالميدالية البرونزية».